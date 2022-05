Législatives 2022 - Manche. Suivez le débat sur Tendance Ouest

Plus que deux semaines avant les élections législatives des 12 et 19 juin. Pour lancer cette nouvelle séquence politique, Tendance Ouest organise un débat en direct dans la Manche mercredi 1er juin, entre 12 heures et 13 heures. Quatre candidats de toutes les circonscriptions du département et représentants des principaux partis politiques en France viendront échanger pendant une heure sur le programme qu'ils souhaitent voter à l'Assemblée nationale s'ils sont élus, notamment sur la santé, le pouvoir d'achat et les retraites.

Dans la première circonscription, celle de Saint-Lô, Laurent Pien sera présent pour représenter la majorité présidentielle. Marie-Françoise Kurdziel, candidate dans la deuxième circonscription, dans le sud-Manche, portera la parole pour le Rassemblement national. Jean-René Binet, pour l'union de la droite et du centre, se présente dans la troisième circonscription, à Coutances. Anna Pic représentera la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) et la quatrième circonscription, dans le nord-Cotentin.

Ce débat sera animé par Edouard Frémy, le rédacteur en chef adjoint de La Manche Libre.

Retrouvez toute l'actualité des élections législatives ici.