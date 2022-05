Caen. Playoffs : Dominé à La Rochelle, le CBC devra passer par la belle

Après leur victoire au match aller vendredi dernier (81-76), les Caennais savaient pouvoir disposer de deux chances pour éliminer La Rochelle, impressionnant depuis près de 20 matchs.

Au contact dans les dix premières minutes (22-20, 10'), le CBC a subi l'énergie et la dynamique offensive des locaux. Les Rochelais ont su dominer le rebond avant la pause pour créer un écart de quinze points, presque rédhibitoire (47-32, 20'). Mais après la pause, les Normands sont revenus avec de tout autres intentions défensives, et avec un Martins Igbanu plus tranchant (56-54, 32'). Mais Wright et Quincy-Jones ont eu la main chaude au pire moment. Ils ont ainsi offert aux Charentais un matelas suffisant pour éviter un retour du CBC dans les dernières secondes (78-71, 40').

Leur seconde chance de qualification sera dimanche 29 mai à 15h30, toujours à La Rochelle. Mais cette fois, c'est quitte ou double.