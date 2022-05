[Vidéo + photos]. Des aurores boréales en plein mois de mai dans le ciel caennais

Des aurores boréales ont été aperçues dans le ciel caennais jeudi 26 mai. Ce spectacle de l'artiste suisse Dan Acher marque le début du compte à rebours du millénaire de Caen qui aura lieu dans 1 000 jours, soit en 2025. Plus de 2 000 visiteurs sont venus admirer ce mélange de couleurs depuis le château de Caen.

Les grands comme les petits ont eu l'occasion de voyager dans un pays nordique, tout en restant dans le Calvados. Pascal Jacques ne regrette pas d'avoir parcouru 25 kilomètres pour venir observer cette animation : "C'est assez inattendu, je n'arrivais pas à concevoir comment cela était possible et, au final, c'est assez top." Il ajoute qu'il est "assez surpris par le monde", tout comme un agent de sécurité présent à l'une des entrées du château, "impressionné par le nombre de visiteurs". Nora, une jeune fille de huit ans, est également venue, accompagnée de ses parents et de son petit frère. Elle est stupéfaite et trouve les lumières dans le ciel "très belles, c'est waouh !". Le spectacle est encore visible ce vendredi 27 et samedi 28 mai à partir de 21h30.