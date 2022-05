Saint-Lô. Aménagement de la place Charles de Gaulle, les habitants mitigés

La place Charles de Gaulle modifiée pour l'été, un projet qui ne fait pas l'unanimité. La mairie installe un jardin éphémère qui va rester de juin à septembre. L'idée est d'avoir un lieu de détente avec des tables, des chaises, des jeux pour enfants et des boulodromes. Des concerts viendront aussi animer le jardin et donc le centre-ville.

Le hic, c'est la disparition de 42 places de parking. "C'est, pour moi, pas le bon endroit et pas le bon moment, explique Raphael Tesserot, commerçant. Ça va enlever des places de parking pour les habitants, sachant qu'il n'y a pas vraiment de transport en commun qui permette de pallier ça. Au niveau du marché, ça va encore refaire du changement. Je trouve que dans Saint-Lô, il y a plein d'endroits qui sont merveilleux, qui sont beaucoup plus adaptés pour un projet comme celui-ci." Il pense notamment à la Plage verte. Francine Vallet, elle, pense le contraire. "C'est plutôt une bonne initiative. Ça va réveiller le centre-ville, ça va permettre aux enfants d'avoir un espace de jeu et de détente", assure-t-elle. Et de conclure : "Il faut redonner un peu d'espace aux piétons."