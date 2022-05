Caen. Nouveau virage pour le Marathon de la Liberté

Il aura fallu trois ans pour que la 35e édition des Courants de la Liberté puisse avoir lieu. Un week-end placé sous le signe des retrouvailles. "On a du plaisir de se retrouver, d'avoir les événements qui nous ont manqué pendant ces deux dernières années", évoque Dominique Le Dret, le président du comité d'organisation. Et de grands changements vont marquer cette 35e édition.

Record sur le marathon

Plus de 20 000 participants sont attendus pour cette nouvelle édition du Marathon de la Liberté, appelé aussi Normandy Running Festival. Sept courses vont avoir lieu sur trois jours, du vendredi 3 au dimanche 5 juin. À commencer par les foulées de la liberté, les rollers de la liberté, puis la célèbre Rochambelle, et enfin, le dimanche, les courses dites plus sportives : le 10 km, le semi-marathon et le marathon. Cette année marque un tournant, avec un nombre record de participants sur l'épreuve reine qu'est le marathon. Plus de 2 000 dossards seront sur la ligne de départ, soit une augmentation de près de 50 % par rapport à la dernière édition. Un plateau élite a même vu le jour, avec près de 25 athlètes sur le semi-marathon Pegasus, et autant sur le marathon.

Moins de places à la Rochambelle

La très attendue Rochambelle n'aura pas la même allure que les autres années. Celle qui a pu accueillir jusqu'à 25 000 femmes vêtues de rose en 2016 se limitera à 5 000 participantes. La pandémie a poussé les organisateurs à modifier le format : "La Covid-19 nous a amenés gentiment à faire quelque chose en octobre sur Octobre Rose. C'est le Rochambelle Tour, qui se passe un peu partout", explique l'organisateur. Pour celles qui n'auront pas de dossard, elles ont aussi la possibilité de participer aux autres actions solidaires de l'organisation, dans le but, toujours, de soutenir la lutte contre le cancer du sein. "Il y a la partie festive, ici, qui répond à une certaine catégorie de nos concurrentes, et de l'autre côté Octobre Rose, pour les personnes qui veulent participer mais qui préfèrent être dans les communes aux alentours", explique Dominique le Dret.

Photo finish au Stade Hélitas

La grande nouveauté de cette édition 2022 réside dans les parcours et l'arrivée des courses. Avant la pandémie, la photo finish avait lieu au pied du Parc des expositions, boulevard Yves-Guillou. Désormais, c'est au stade Hélitas que les participants pourront lever les bras sur la ligne d'arrivée. Le public pourra profiter des tribunes mais aura aussi un accès à la pelouse au bord de la piste, afin de supporter les coureurs jusqu'au bout : "On permet à tout le monde de continuer à vivre la course, même une fois qu'on est arrivés", précise l'organisateur. Le village, de son côté, restera au Parc des expositions. Quant aux départs des épreuves urbaines (les rollers, la Rochambelle et le 10 km), ils auront lieu sur l'avenue Albert-Sorel. Le parcours du 10 km se veut aussi plus urbain, au cœur du patrimoine historique de la ville de Caen.

Le doyen de la Pégasus aura 90 ans

La participation aux courses du dimanche est soumise à un minima d'âge : 16 ans pour le 10 km et le marathon relais, 18 ans pour le semi-marathon et 20 ans pour le marathon. À l'inverse, il n'y a pas de limite d'âge pour participer aux différentes épreuves adultes. Le doyen des courses du dimanche a 90 ans et participera au semi-marathon, alors que la doyenne participera, à 92 ans, à la Rochambelle. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour courir…