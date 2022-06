Place du commerce. Ça bouge dans les enseignes caennaises

Ouverte depuis le 3 mars dernier, l'enseigne est située 23 rue de l'Avenir à Carpiquet.D'une superficie de 240 m2, le restaurant saladerie dispose également d'une terrasse.

Le concept de cette nouvelle enseigne reste le même : composer sa salade à partir de quatre produits de base et des 22 ingrédients à choisir. La Fabrik à Salad, c'est aussi et surtout une affaire de famille, puisque les deux gérants sont frère et sœur. De plus, tout est fait maison.