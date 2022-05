Calvados. Quels prêtres sont nommés dans votre paroisse ? 

À compter du 1er septembre 2022, les nouveaux prêtres nommés prendront leurs fonctions dans les différentes paroisses du Calvados. L'évêque de Bayeux-Lisieux Monseigneur Jacques Habert a dévoilé les nominations.

À Caen, le père Raphaël Toé deviendra administrateur de la paroisse Saint-Norbert-de-Beaulieu. Le père Paul Clerval sera quant à lui chargée de mettre en place l'année vocationnelle Saint-Joseph et devient prêtre coopérateur de la paroisse Sainte-Trinité à Caen.

Le père Laurent Lair quitte ses fonctions de curé de Douvres-la-Délivrande et exercera sa fonction de vicaire général à plein temps. Il déménage donc à Caen.

Bayeux et Bessin

Sur le territoire de Bayeux et Bessin, un nouveau curé est nommé pour la paroisse Notre-Dame-du-Bessin. Il s'agit du père Emmanuel Péteul, qui sera en équipe avec le père Bernard Sawadogo.

Les frères de l'Abbaye de Mondaye sont également impliqués dans la vie du diocèse. Le frère Samuel Cunow est affecté en tant que curé de la paroisse Saint-Martin-de-la-Seulles. Le frère Norion, recteur de l'abbatiale Saint-Martin-de-Mondaye, l'accompagnera. Le frère Ismaël Tanieli est quant à lui désigné curé de la paroisse Saint-Hubert-des-Biards (Balleroy), en équipe avec le frère Evermode Bialk. Le frère Cyrille Deverre est nommé curé de la paroisse Saint-Exupère-en-Bessin (Trévières), accompagné du frère Laurent Drevet.

Lisieux, pays d'Auge et Côte Fleurie

Dans le secteur de Lisieux, pays d'Auge et Côte Fleurie, plusieurs changements interviennent. Les pères Lionel Poullain et Quentin Leclercq sont nommés prêtres de la paroisse Saint-Paul-en-Vallée-d'Auge (Lisieux), en équipe avec le père Bernard Lestien.

Le père Jérôme Roger est quant à lui envoyé dans la paroisse Saint-Martin de la Côte Fleurie et reste curé des paroisses Notre-Dame-des-Fleurs (Cabourg), Saint-Sauveur-de-la-Mer (Dives-Houlgate) et Sainte-Trinité-des-Monts (Dozulé), en équipe avec le père Antoine Hardy et le père Célestin Velomaro.

Une nouvelle organisation est également mise en place à Douvres-la-Délivrande. Le père François Lecrux est nommé curé de la paroisse Saint-Regnobert-de-la-Côte-de-Nacre et recteur de la basilique Notre-Dame-de Douvres-la-Délivrande. Il est accompagné du père Cyrille de Frileuze et du père Isaïe Nkurunziza.

Le père Jean-Baptiste Kafando est désigné chapelain au sanctuaire de Lisieux.

Vire et Bocage

De nouvelles nominations ont également été effectuées dans ce secteur. Le père Philippe Cenier devient modérateur de la paroisse Saint-Pierre-Maubant-du-Bocage (Vassy) et demeure curé de la paroisse Saint-Jean-du-Bocage et modérateur des paroisses Sainte-Croix-du-Bocage (Bény-Bocage) et Saint-Ortaire-en-Souleuvre (Saint Sever).