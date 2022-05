[Photos+vidéo] Le Havre. Un millier de fossiles saisis sur le port restitués au Brésil

Ils remontent à près de cent millions d'années. Près d'un millier de fossiles ont été restitués au Brésil, mardi 24 mai, au Havre, lors d'une cérémonie en présence du ministre brésilien de la citoyenneté, Ronaldo Vieira Bento. Un trésor qui avait été saisi par les douaniers du bureau du port du Havre, lors d'un contrôle de conteneur, en août 2013.

Cachés sous des pierres

C'est dans des fûts contenant des pierres de faible valeur que le butin avait été découvert. Une saisie inhabituelle pour l'une des agents des douanes présents à l'époque : "Des fossiles, c'était la première fois ! C'est bien que cela revienne dans le pays d'origine car il s'agissait vraiment d'une très grosse prise."

Au total, le butin, dont le montant estimé à la revente sur le marché illicite est évalué à plusieurs milliers d'euros par fossile, est constitué de 998 pièces datant du cétacé inférieur, pillées au sein du géopark d'Araripe, au nord-est du Brésil.

Les poissons, insectes ou plantes sont particulièrement bien conservés grâce à une boue calcaire. "Parmi les animaux, il y a une pièce emblématique. Un ptérosaure, c'est-à-dire un reptile volant, dont on voit une partie des membres, de la colonne vertébrale, des griffes, analyse le paléontologue Sylvain Charbonnier, expert mobilisé par les services des douanes. C'est une saisie exceptionnelle car ces fossiles documentent une période où l'Amérique du sud était encore accolée à l'Afrique."

L'enquête se poursuit

Si le rendu au Brésil intervient presque dix ans après la saisie, c'est entre autres à cause des nombreux recours intentés par certains des mis en cause dans cette affaire, qui implique notamment des collectionneurs passionnés. "L'enquête est encore en cours, précise Pascal Filippi, directeur adjoint du service d'enquêtes judiciaires des finances. En remontant le fil de la branche brésilienne, les investigations ont permis de déboucher sur un trafic plus large."

Une perquisition a notamment mis au jour 200 fossiles supplémentaires en provenance d'Italie, de Mongolie, de Turquie ou d'Argentine.

Les fossiles étaient dissimulés dans des cartons, eux-mêmes cachés par des pierres dans des fûts métalliques. - Douane française