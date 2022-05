Deauville. Deux nouvelles destinations proposées par l'aéroport pour l'été 

Cet été, vous pourrez vous envoler pour Genève et Londres au départ de l'aéroport de Deauville-Normandie. À compter du 1er juillet 2022, les premiers vols en direction des métropoles suisse et anglaise seront ouverts. Deux départs seront proposés par l'opérateur aérien L'Odyssey, pour voyager vers ces destinations les lundis et dimanches. "Le développement de ces destinations a pour but de combler l'absence de liaisons directes entre des villes et régions à forte attractivité mutuelle. Ces destinations sont plébiscitées par la clientèle suisse francophone et britannique en raison de la forte implantation de résidences secondaires sur la région", détaille la compagnie de transport. Pour rappel, la ligne Deauville-Genève avait été testée à l'été 2021.

Plus d'informations sur les sites de l'aéroport de Deauville Normandie et de L'Odyssey.