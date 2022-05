Législatives 2022 - Seine-Maritime. Qui sont les candidats de la troisième circonscription ?

La troisième circonscription de Seine-Maritime regroupe les cantons du Petit-Quevilly, Saint-Étienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen-Est et Sotteville-lès-Rouen-Ouest. C'est un territoire très urbain où résident près 117 000 habitants, selon les données de l'Insee datées de 2019. Tout comme sa voisine, la quatrième circonscription, le territoire de la troisième circonscription concentre un taux de pauvreté au-dessus de la moyenne nationale, soit 22 % de la population. C'est la catégorie des moins de 30 ans qui est le plus touchée. D'ailleurs, l'âge moyen y est plus faible qu'au niveau métropolitain, soit environ 38 ans contre plus de 41 ans.

Onze candidats visent cette circonscription aux législatives des 12 et 19 juin.

• Hubert Wulfranc, Parti communiste français, est le député sortant de la troisième circonscription. Il a été maire de Saint-Etienne-du-Rouvray pendant quinze ans avant d'accéder au Palais Bourbon en 2017. Il est soutenu par la Nupes, accord national entre le PS, Europe écologie-Les Verts, le PCF et La France insoumise.

• Pascal Le Manach, Lutte ouvrière, militant syndical et ouvrier depuis 25 ans à Renault Cléon, près de Rouen.

• Nicolas Huet de Barros, sans étiquette, se présente à nouveau aux élections législatives dans la troisième circonscription après une première tentative en 2017. Il fait partie des rescapés de l'incendie du Cuba Libre à Rouen en 2016.

• Salomée Tessier, Rassemblement national, est gestionnaire bancaire à Rouen.

• Delphine Gerday, Parti animaliste.

• Letycia Ossibi est la candidate de la majorité pour la troisième circonscription, sous l'étiquette Ensemble !.

• Kader Chekhemani, apparenté Parti socialiste, natif de Barentin, adjoint au maire de Rouen et ancien athlète français spécialiste du 1 500 m athlétique, est un candidat dissident de la Nupes.

• Clémence Bourdet, Reconquête !, étudiante.

• Patrick Chabert, Les Centristes, avocat au barreau de Rouen et ancien conseiller municipal de Rouen. Il représente Normandie Conquérante, le parti d'Hervé Morin, le président de la Région Normandie pour la troisième circonscription.

• Tony Vasseur, Droite souveraine, est le candidat des Patriotes, le parti de Florian Philippot.

• Ouardra El Trassi est chef d'entreprise à Rouen et se présente aux élections législatives sans étiquette.

