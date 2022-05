Législatives 2022 - Orne. Qui est Marie-Annick Duhard, candidate sur la première circonscription ?

Elle est la candidate de la majorité présidentielle sur la première circonscription de l'Orne (Alençon/Argentan) aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Qui est Marie-Annick Duhard ?

À 71 ans, la candidate se dit passionnée par la démocratisation de la culture, ce qui l'a menée, sur le plan professionnel, à des institutions telles que le festival d'Avignon, la Comédie française, mais aussi au cabinet ministériel de Jack Lang, à la Culture. Et à la Défense, à celui de Jean-Pierre Chevènement.

Ella a terminé sa carrière par la diplomatie culturelle, avec un dernier poste, de 2013 à 2018, en Ukraine.

Elle explique "retrouver dans l'Orne ce qu'elle a connu dans son enfance en milieu rural". Elle s'est décidée à candidater "pour défendre ses convictions" après le début de la guerre en Ukraine, un pays qu'elle connaît bien, mais aussi après la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle. Sa candidature a été présentée par Jean-Pierre Chevènement, qui viendra la soutenir dans l'Orne début juin. "Il est indispensable que la majorité présidentielle ait les moyens de gouverner [...]. Si le député n'est pas un élu local, il représente une circonscription."

Et de détailler ses priorités : "l'hôpital d'Alençon et ce qui découle du Ségur de la santé, les déserts médicaux, le vieillissement de la population qui a des répercussions dans le domaine économique, et l'attractivité du territoire".