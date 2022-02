“SkyActiv”, la botte secrète de Mazda

Le brio a changé de camp ! Naguère, l’admiration des foules allait aux automobiles puissantes, alors qu’aujourd’hui, la nécessité collective fait la part belle aux économies d’énergie. Chaque constructeur cultive donc son approche de la question, mais certaines paraissent plus originales que d’autres.



C’est le cas de l’inédite technologie “SkyActiv” développée par Mazda. Comme les autres, elle vise à réduire significativement consommation et émissions de CO2, mais ici, sans compromettre pour autant la dynamique de conduite.

Ce défi repose notamment sur la conception d’une nouvelle génération de moteur à essence SkyActiv-G qui hausse le couple de 15 % pour un rendement accru. Il faut aussi compter sur une technologie diesel basée sur un très faible taux de compression, avec 20 % de moins en consommation à la clef, qui répond aux exigences de la prochaine norme antipollution Euro6, très sévérisée, sans avoir à faire appel à de coûteux systèmes de post-traitement des NOX (oxydes d’azote).



Dans les deux cas, Mazda a complété ces dispositions majeures en leur associant une nouvelle transmission automatique à six rapports, ainsi qu’une boîte de vitesses manuelle compacte de conception allégée, également à six rapports, qui contribuent à leur sobriété en carburant.

C’est la Mazda CX-5 qui inaugurera la gamme des systèmes SkyActiv. Exposé au prochain Salon de Francfort, du 15 au 25 septembre 2011, dans son état définitif, ce nouveau SUV compact, commercialisé début 2012, devrait afficher l’un des meilleurs niveaux d’émissions de CO2 de sa catégorie (120 g/km) dans sa définition SkyActiv-D 2.2 traction avant, boîte manuelle SKYACTIV-MT et système i-stop.