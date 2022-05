Calvados. Quatre personnes mortes en avril sur les routes du département

La préfecture du Calvados a publié lundi 23 mai les derniers chiffres de la sécurité routière sur les routes du département en avril 2022. Au total, 31 accidents corporels ont été relevés le mois dernier, et quatre personnes sont mortes, tandis que 50 ont été blessées. "C'est autant que sur les trois premiers mois de l'année cumulés !", indique l'institution concernant les décès sur la route.

Des chiffres plus élevés qu'en avril 2021, puisque seulement 27 accidents corporels avaient été recensés, faisant deux morts et 28 blessés. La préfecture du département appelle à la vigilance et à la responsabilité de chacun. En mars 2022, 38 accidents de la route avaient été notés, faisant un mort et 45 blessés.

