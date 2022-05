Caen. Courez pour la liberté en marquant l'histoire du sport

C'est la grande réunion de running attendue en Normandie, qui se déroulera du vendredi 3 au dimanche 5 juin prochain, à Caen et ses alentours. Le Marathon de la Liberté, crée en 1988, a pour but de rendre hommage au sport, mais avant tout à la course à pied. Une forte considération qui s'accomplit, entre autres, par les parcours des épreuves, traversant les hauts-lieux du Débarquement et de la Bataille de Normandie. Une aubaine pour les amateurs d'histoire. Plus de 20 000 participants se regroupent chaque année, lors de cet événement unique sportivement. Au programme de ce week-end sportif et populaire, un échantillon unique d'épreuves permettant à toutes et à tous de participer, selon leurs niveaux de pratique et leurs envies.

Voici les sept épreuves du Marathon de la Liberté :

Le Marathon

Le dimanche 5 juin, 42 kilomètres de course, limité à 20 000 participants sur la ligne de départ.

Le Semi-Marathon

Le dimanche 5 juin, limité à 5 000 participants.

Une épreuve de relais

Le dimanche 5 juin, limité à 250 équipes. Lors de cette épreuve, le défi personnel se traduit avec la découverte des grands lieux du Débarquement et de la Bataille de Normandie pour les coureurs.

Le 10 km

Le dimanche 5 juin, limité à 5 000 participants. Cette distance courte au parcours 100% urbain permet au plus grand nombre de participer, réunissant ainsi sur une même épreuve coureurs débutants et compétiteurs chevronnés, le tout dans une ambiance populaire et festive dans les rues de Caen.

Les rollers

Le samedi 4 juin, limité à 350 participants. Cette rando-course se déroule sur un circuit fermé et sécurisé de 2 km dans le quartier de la Prairie, zone du Parc Expo de Caen. En deux heures, les patineurs doivent effectuer le maximum de tours.

Les foulées

Le vendredi 3 juin, l'épreuve des foulés regroupe 4 000 enfants originaires des établissements scolaires caennais.

La Rochambelle

Le samedi 4 juin, limité à 5 000 participantes. Une course-marche de 5 kilomètres, au profit de la lutte contre le cancer.

Pratique. Pour vous joindre à cette expérience unique, rendez-vous sur le site du Marathon de la Liberté.