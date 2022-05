Législatives 2022. Qui sont les candidats de Reconquête ! dans l'Orne ?

Reconquête !, le parti d'Éric Zemmour, présente des candidats sur les trois circonscriptions de l'Orne pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Avec 5,9 % à la présidentielle dans ce département, "nous sommes un jeune parti, le capital de départ est important", argumentent les candidats. "Après la présidentielle, on continue à avoir de nouveaux militants, on est quatre cents dans l'Orne."

Chacun explique s'engager pour une longue durée, "et pas que pour les législatives".

Première circonscription

Pour la présidentielle, Oscar Piloquet était référent du mouvement des jeunes "Génération Z" dans l'Orne. À 23 ans, originaire de Saint-Julien-sur-Sarthe, il termine des études en sciences politiques. Il est le plus jeune candidat dans l'Orne pour les législatives, "pour montrer l'union de la droite et des patriotes incarnée par des jeunes", explique-t-il. "Une jeunesse rurale qui n'est pas défendue par LR [Les Républicains] qui cible un électorat âgé. C'est aussi pour m'opposer au revenu universel et à la légalisation du cannabis par la gauche", dénonce le candidat. Son suppléant est Raymond Herbreteau, candidat (Rassemblement national) aux législatives de 2017 et délégué de Reconquête ! dans l'Orne.

Oscar Piloquet est candidat sur la première circonscription de l'Orne.

Ecoutez ici Oscar Piloquet: Impossible de lire le son.

Deuxième circonscription

La candidature d'Amaury de Bourbon-Parme a étonné, compte tenu de sa descendance de Louis XIV. Mais le trentenaire a largement vécu à Tourouvre. Chargé des énergies renouvelables au sein d'un groupe dans les pays émergents, celui qui a contribué à la recherche de financement pour la campagne présidentielle d'Éric Zemmour se présente pour la première fois. "Il y a quarante ans qu'il n'y a pas eu un président avec une vision pour le pays, dénonce-t-il. Aujourd'hui, on a des managers." Il dit être sensible à la notion de transmission, "par exemple dans l'agriculture, pour l'attractivité du territoire". Son suppléant est Gérard Vienne, trésorier du mouvement dans l'Orne.

Amaury de Bourbon-Parme est candidat sur la deuxième circonscription de l'Orne.

Ecoutez ici Amaury de Bourbon-Parme: Impossible de lire le son.

Troisième circonscription

Claire-Emmanuelle Gauer dit avoir toujours eu un intérêt pour la politique et pour l'histoire. Cette enseignante en philosophie n'est pas une inconnue en politique dans l'Orne : la trentenaire était la chef de file RN dans ce département lors des dernières élections régionales, à l'issue desquelles elle a été élue conseillère régionale. Elle a également été candidate aux élections départementales, mais avec moins de succès. Arrivée chez Reconquête !, elle prône la préservation de l'identité et de la culture. Elle explique "vouloir valoriser le cadre de vie exceptionnel, en rendant le territoire plus attractif". Son suppléant est Jean-François Dewilde.

Claire-Emmanuelle Gauer est candidate sur la troisième circonscription de l'Orne.

Ecoutez ici Claire-Emmanuelle Gauer: Impossible de lire le son.

Retrouvez toute l'actualité des élections législatives ici.