Législatives 2022. Dans l'Orne, trente candidats pour trois mandats

Les élections législatives des 12 et 19 juin offrent un mandat national par un vote sur des circonscriptions bien ancrées dans le terroir local. Les députés sortants, bien implantés dans leurs territoires, auront-ils la faveur des électeurs, alors que nombreux sont les Ornais interrogés qui ne connaissent pas le nom de leur député, ni même la différence entre un député, un sénateur et un conseiller départemental ?

La tradition, ça a du bon ?

La débâcle dans l'Orne des partis traditionnels en avril lors de la présidentielle prédit-elle la même chose lors des législatives ? La ruralité est traditionnellement de droite (voire d'extrême droite) et les trois grandes villes Alençon, Flers, Argentan sont à gauche : Véronique Louwagie et Jérôme Nury pour Les Républicains sur la deuxième (L'Aigle/Mortagne) et sur la troisième circonscriptions (Flers/Argentan) ont été très présents sur le terrain, mais seront-ils renouvelés dans leur mandat ? À gauche, sur la première circonscription (Alençon/Domfront), Chantal Jourdan saura-t-elle sauver le mandat que lui a offert Joachim Puyeo en redevenant maire en 2020, mais en restant si omniprésent que la députée a eu du mal à s'affirmer ?

Permettre aux réformes de se faire

Au second tour des législatives 2017 dans l'Orne, La République en marche totalisait plus de 30 % des voix devant le Parti socialiste, mais n'avait décroché aucun siège. Surfant sur la présidentielle, les candidats ornais de la Macronie vont-ils contribuer à offrir une majorité au gouvernement pour lui donner les moyens de mener à bien ses réformes ? Ou au contraire, exaspérés par la nomination d'un gouvernement trop semblable au précédent, les électeurs vont-ils faire le choix d'un troisième tour de l'élection présidentielle en s'orientant vers un vote de contestation et glisser dans l'urne un bulletin de vote pour le Rassemblement national ou pour la Nouvelle Union populaire écologique et sociale ? Reconquête !, le parti d'Éric Zemmour, peut-il espérer rebondir après sa déception de la présidentielle ? Quels seront, au soir du premier tour des législatives, le poids des partis plus confidentiels et celui des candidatures individuelles ? Et quel sera le poids de l'abstention ? Au second tour des législatives 2017 dans l'Orne, il était de plus de 52 %.

Retrouvez toute l'actualité sur les élections législatives sur le site internet elections.tendanceouest.com.