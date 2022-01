A quand une salle du conseil accessible aux handicapés ?

A Caen comme ailleurs, le retard pris est tellement considérable face à nos voisins européens qu'il apparaît compliqué que la ville ne soit pas hors la loi en 2015. Pour autant, la municipalité a choisi de consacrer cette année 700 000 euros à ce chantier. La ville profite par exemple des vacances estivales pour créer des rampes extérieures en béton dans les écoles élémentaires Viking et Fernand Léger, dans les écoles primaires de la Maladrerie et Jean Moulin et dans les maternelles Albert Camus. « Un coût de 113 000 euros. » , explique Jean-Louis Touzé, adjoint en charge du patrimoine bâti. « Cela comprend aussi le remplacement de certaines portes. Pour l'aménagement des sanitaires, la note est de 31 000 euros et pour la création d'un élévateur au groupe scolaire du Clos Herbert, il y en a pour 33 500 euros. » , poursuit-il.



Mais le vrai cheval de bataille de l'adjoint est ailleurs. « Mon souhait, c'est qu'en 2010, la salle du conseil municipal soit accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est tout à fait anormal que cette salle ne leur soit pas accessible. J'ai demandé qu'on commence à réfléchir à des aménagements. » , relate l'élu. Mais la tâche s'avère très complexe car il faudra d'abord se frotter à l'architecte des bâtiments de France La ville devra aussi s'atteler à trouver une sortie d'urgence à la salle du conseil municipal, inexistante à ce jour.



Dans un premier temps, deux rampes d'accès devrait être construite sur l'entrée principale de la mairie. « Ensuite, je voudrais rendre accessible le parvis. Les graviers, c'est bien, mais quelqu'un en fauteuil roulant ne peut pas y circuler... »



D'ici là à ce que toute la mairie soit accessible aux personnes à mobilité réduite, l'eau a donc bien le temps de couleur sous les ponts.



Notre photo : l'un des nombreux escaliers de la mairie de Caen, magnifique mais inaccessible aux personnes à mobilité réduite.



