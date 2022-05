En questions. Une Viroise candidate dans l'émission L'Académie des gâteaux de Cyril Lignac 

Anne-Coline Martin a 29 ans et est pharmacienne à Vire. Elle est candidate dans l'émission L'Académie des gâteaux de Cyril Lignac, diffusée sur M6.

Comment avez-vous été sélectionnée ?

J'ai été contactée par des casteurs de l'émission sur mon compte Instagram. Au début, je pensais que c'était une blague. On m'a expliqué le concept de l'émission. Je me suis pris au jeu pour passer les castings et c'était très sympa. Il y a eu tout d'abord un rendez-vous téléphonique, puis j'ai dû faire une vidéo de présentation de moi, une seconde où je réalisais une pâtisserie. Il y a eu une phase de test avec les casteurs, afin de voir comme je réagissais lorsqu'on m'interviewait et que je pâtissais en même temps.

Quel est le concept de l'émission ?

C'est une école de pâtisserie. On était entourés de Cyril Lignac, Ophélie Barés et Desly Brami, trois chefs pâtissiers de renom. Ils nous ont appris le métier. Il y a eu différentes épreuves. On débute à six par classes et, à chaque cycle, certains nous quittent. On a notamment appris à tempérer et travailler le chocolat. C'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire chez moi. On a dû sortir de notre zone de confort. Les chefs nous ont dévoilé leurs astuces. Il y avait une très bonne ambiance au sein des candidats. C'était bon enfant.

D'où vous vient cet amour

de la pâtisserie ?

Après mes études de pharmacie et la fin de ma thèse, j'ai débuté la pâtisserie sur mon temps libre. Chaque jour qui passait, je me donnais de nouveaux défis pour réaliser des gâteaux de plus en plus complexes. C'est une échappatoire et une passion. Je réalise au moins un gâteau par semaine, mais ça peut aller jusqu'à quatre. La pâtisserie me détend.