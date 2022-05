Caen. Les Valkyries et le CBC font le show : le récap sport du week-end

Que s'est-il passé au cours ces samedi 21 et dimanche 22 mai à Caen et dans l'agglo ?

Le match à retenir : le CBC prend la main en demi-finale

C'était le match très attendu du sport caennais. Métamorphosés depuis le début de ces playoffs, les basketteurs du Caen Basket Calvados ont une nouvelle fois su se servir du soutien de 3 000 supporters bouillants pour faire tomber La Rochelle, vainqueur de 17 des 18 matchs précédents (81-76). Les Caennais auront ainsi deux occasions d'aller chercher la finale, vendredi 27 mai, et si besoin, dimanche 29 mai, chez les Charentais.

La décla' du week-end

Fabrice Courcier (entraîneur du Caen Basket Calvados) : "C'était vraiment une belle rencontre, et on comprend mieux pourquoi La Rochelle a su mettre une telle dynamique. C'est une équipe qu'on a essayé de décrocher à deux reprises, et deux fois ils reviennent. Et il faut vraiment courber l'échine pour passer, parce que ça n'a pas été simple. De nouveau on peut se féliciter de jouer à domicile avec un tel public. Encore une victoire d'équipe, c'est bien. On se rapproche de notre but, mais c'est qu'un passage."

Le top : les Valkyries ne laissent pas de place à Limoges

Dimanche 22 mai, les joueuses de l'entente Caen-Rouen accueillaient Limoges, 4e, pour la demi-finale d'Elite 2. Les visiteuses avaient été une des rares équipes à avoir existé face aux Valkyries pendant la saison régulière. Mais du suspense, il n'y en a pas eu, puisque les rugbywomen normandes menaient déjà 33-0 à la mi-temps. Elles ont ainsi pu rapidement faire tourner leur effectif

En finale, elles affronteront le premier week-end de Juin La Rochelle, qui a disposé de Perpignan (33-13), pour le titre en Elite 2.

Le flop : les Vikings craquent pour la dernière de la saison

Les handballeurs caennais ont terminé leur exercice par un match qui avait de l'enjeu pour leurs adversaires, Dijon, qui jouait sa place en playoffs. En effectif très réduit avec seulement trois remplaçants, ils ont su tenir tête aux Bourguignons pendant plus de 45 minutes (26-26, 48'). Mais le dernier quart d'heure leur a été fatal (32-28). Les Vikings terminent à la 10e place de Proligue.

La stat' : 9'50

C'est le maigre écart qui a séparé les deux premiers de l'édition 2022 de la Normandy Channel Race. Ian Lipinski et Ambrogio Beccaria ont remporté l'épreuve dans la nuit de jeudi à vendredi, en arrivant à l'entrée du canal de Caen-la-mer moins de 10 minutes avant Corentin Douguet et Yohan Richomme.

Le tweet

Clap de fin pour la 19e édition de la Gymnasiade, dans l'ensemble de la Normandie. Au bout de la dernière journée, samedi 21 mai, la France a dépassé le Brésil, pour terminer à la première place du classement des médailles, avec 130 médailles, dont 51 en or. Plus de 3 000 athlètes de 70 pays ont participé aux épreuves dans 20 disciplines (dont trois paralympiques) au programme de cette édition.