Basket (N1M) - Playoffs. Dans une ambiance folle, le Caen Basket Calvados vient à bout de La Rochelle

Depuis le début des playoffs, le déplacement au Palais des Sports de Caen s'apparente à une entrée en enfer pour les adversaires du Caen Basket Calvados. Ce vendredi 20 mai, lors du match aller de la demi-finale de N1, c'est cette fois La Rochelle qui a subi cet enfer, au bout d'une bataille folle (81-76). Un dernier match au Palais ne serait pas de trop. Mais pour cela, il faudra gagner vendredi 27 mai, ou si besoin dimanche 29 mai.

Le match

D'entrée de jeu, la duo Bracy-Davis/Noël a lancé les Caennais, avec un jeu débridé et généreux, malgré le rapproché opéré par les visiteurs avec Wright (33-29, 13'). Gide Noël a ensuite remis le feu à la défense charentaise. A la mi-temps, les Normands avaient une belle avance (49-39, 20').

Mais les Cébécistes ont de nouveau vécu un difficile retour des vestiaires (52-49, 25'). C'est alors Igbanu, sorti de banc, qui a redonné un bol d'air aux locaux (69-57, 30'). Respiration de courte durée, puisque Dudit a ramené La Rochelle au contact avec ses tirs à trois points (71-69, 35'). Les deux équipes ont alors eu les occasions de faire tourner la rencontre en leur faveur. Heureusement, ce sont les Normands qui ont réussi, dans la dernière minute, à faire le break décisif (81-76, 40').

Les réactions

Réaction de Fabrice Courcier

Réaction du joueur du match, Gide Noël

Le joueur du match : Gide Noël

Pendant un peu plus de vingt minutes, l'intérieur caennais a été insaisissable en attaque, avec 17 points sur les 19 qu'il a marqués au cours de la soirée. Même malgré son élimination suite à une cinquième faute dans le dernier quart, c'est ben partie grâce à lui que le Palais s'est mis à rugir ce vendredi, et que le CBC a pu mener et faire le break.

La stat' : 5/5

Martins Igbanu, la doublure du capitaine Moïse Diamé, a effectué un sans-faute à deux points. Souvent bien trouvé à la conclusion, son seul échec en jeu était un trois points, où la défense l'avait laissé à découvert. Complémentaire du pivot, moins à l'aise ce soir contre son adversaire rochelais.

La fiche

Caen - La Rochelle : 81-76 (31-27, 18-12, 20-18, 12-19). 3 000 spectateurs.

Caen : Départ : Bracy-Davis 18, Noel 19, Pope 4, Diame 7, Ona Embo 5. Banc : Igbanu 11, Loubaki 6, Romain 8, Saumont 3. Non entrés en jeu : Landry, Wiscart Goetz. Entraineur : Fabrice Courcier.

La Rochelle : Départ : Thinon 9, Lonzieme 4, Clerc 11, Wright 16, Gassama 5. Banc : Dudit 9, Fofana, Heslouin, Seguela 20, Meite 2. Entraineur : Fabien Sence.