Le Havre. Le longe-côte, un espace de liberté pour ces malvoyants

L'association Eau de Mer pratique le longe-côte à un niveau de compétition.

Un sport

Le longe-côte consiste à marcher en milieu aquatique avec une hauteur d'eau située entre le nombril et les aisselles. L'activité se pratique à bras nu ou avec une pagaie.

Association Eau de Mer

C'est une jeune association. Ses 66 membres s'entraînent plusieurs fois par semaine sur la plage du Havre. Ses performances sont déjà remarquables : champion de Normandie en Quinte et en solo en 2019, champion de Normandie en Tierce et en solo en 2021 et champion de France en Handicap Visuel en 2021.

Compétition

Le longe-côte dépend de la Fédération française de randonnée. C'est elle qui organise tous les ans les championnats de France. En 2021, ils se tenaient à Hyères (Var). En handicap visuel, trois Havrais ont performé : Jimmy Morand (or sur 100 m), Noël Hericier (or sur 400 m) et Patricia Faroux (argent sur 400 m).

Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 4 juin à Sangatte, près de Calais dans les Hauts-de-France, pour le 7e championnat de France de longe-côte (le deuxième pour le handicap visuel).