Calvados. La vigilance sécheresse déclenchée dans le département

Le département du Calvados est placé en vigilance sécheresse par la préfecture du Calvados à compter du vendredi 20 mai et jusqu'à nouvel ordre.

La population invitée à limiter sa consommation d'eau

En cause : le peu de pluviométrie du mois de mai sur le territoire et les faibles précipitations attendues dans les jours à venir. "Des niveaux 'modérément bas' et 'bas' sont régulièrement constatés, principalement au nord-ouest et au nord-est du département" dans les nappes phréatiques, constate la préfecture du Calvados. Aucune restriction n'est appliquée. Afin d'économiser l'eau, la population (particuliers, entreprises, agriculteurs) est invitée à "limiter dès à présent ses usages en eau". La préfecture invite les citoyens à réduire la consommation d'eau domestique et conseille d'éviter d'arroser son jardin et les espaces verts, de remplir une piscine, de nettoyer les bâtiments, de nettoyer les voitures, etc.

Pour rappel, le département du Calvados, comme la Manche et l'Orne, est en vigilance jaune aux orages ce vendredi 20 mai.