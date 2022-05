Caen. Le photographe Steve McCurry s'installe à l'hôtel de ville

Du 15 juin au 15 septembre, l'hôtel de ville de Caen accueillera une exposition de 93 photographies de l'Américain Steve McCurry. Ses œuvres sont aujourd'hui au Musée Maillol, à Paris.

L'exposition "ICONS - Rétrospective photographique Steve McCurry" retrace 40 ans de photographie. Elle sera divisée en quatre grands thèmes : les conflits, les traditions anciennes, la culture contemporaine et les cultures en voie d'extinction. Dans la lignée des expositions estivales proposées par la mairie depuis 2016, Emmanuelle Dormoy, maire adjointe chargée de la culture et du patrimoine, veut partager "des photos témoins, qui parlent du monde d'aujourd'hui et des grandes valeurs humaines liées à l'ADN de Caen". Pour elle, c'est un voyage autour du monde, une mise en scène de "toutes ces civilisations, ces peuples, ces traditions qu'on ne connaît peut-être pas très bien". Parmi tous ses voyages, le photographe explorera l'Inde puis l'Afghanistan en 1979, où il fera découvrir au monde les premières images de ce pays envahi par les Russes.

L'accès à l'exposition et à l'Abbaye aux Hommes coûtera 5 € pour les visiteurs, sauf pour les Caennais, pour qui l'entrée sera gratuite. Pour le maire de Caen Joël Bruneau, le fait de rendre ces expositions payantes permet à la mairie de proposer des visites plus qualitatives et complètes. Cela "permet d'autofinancer les expositions" mais aussi de "renforcer la fréquentation de l'hôtel de ville et faire découvrir le lieu".