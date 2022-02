Le charme d’Alela Diane se dévoile au 106

Inscrite dans la lignée des musiciens folks accompagnés d’une simple guitare sèche, la jeune Alela Diane détonne par son naturel et la force de ses textes. Dès 2006, le ton subtil et personnel de son premier album, “The Pirate’s Gospel”, séduit les Etats-Unis. Son deuxième album “To Be Still” en 2009 confirme son talent. Le troisième album “Alela Diane & The Wild Divine” est celui de la consécration.



Pratique. Alela Diane, mercredi 19 octobre, 20h, Grande salle du 106.

Tarifs de 24 à 26 €.