Place du commerce. De belles nouveautés côté boutiques à Caen

Concept inédit ou bien ouvertures, les nouveaux commerces fleurissent partout à Caen et dans son agglomération.

Coiffeur barbier, décoration et mode

"Il aura fallu près de 18 mois pour voir enfin l'aboutissement de ce projet", précise Billy Richard, le créateur du concept de l'enseigne London Barbers, qui propose un espace de co-working pour coiffeur et barbier situé 400 boulevard Charles-Gros dans la ZAC Objectifs Sud à Ifs. "Ici, il n'y a que des professionnels ayant le statut d'auto-entrepreneur, pas de salariés", explique-t-il. Pour l'enseigne Aino, un nouveau magasin de meubles et décoration à Caen, c'est une affaire de famille. Valérie et Clémentine Bonnin, mère et fille, ont choisi de s'associer pour monter leur boutique ensemble. Clémentine propose, en parallèle du magasin, un accompagnement aux particuliers et aux professionnels pour tous leurs projets d'aménagement et de décoration. La boutique de mode American Vintage s'est quant à elle tout nouvellement installée en plein centre-ville à Caen, sous les arcades, rue Saint-Pierre.