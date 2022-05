Bonne table à Caen. Bonjour Bonsoir, restaurant à "double casquette"

Cette semaine, la simplicité du traditionnel nous a poussées dans les bras de Bonjour Bonsoir. Ouvert depuis le 7 mai à Caen, le restaurant est une brasserie le jour et un bar à manger le soir. Avec cette "double casquette", Geoffray Dugouchet, co-gérant, veut "décompresser" le soir, dans une ambiance "beaucoup plus décontractée, sympathique et accueillante". Mais dans la version "bonjour" du restaurant, la rigueur est de mise. Sans négliger l'aspect sympathique et familial, Geoffray Dugouchet veut proposer un service "carré", des tables "épurées" et des assiettes "propres".

Cuisine de saison

et produits de qualité

Encouragées par le soleil et le cadre chic du restaurant, nous nous sommes installées sur la terrasse, semblable à une brasserie parisienne, plus spacieuse. Est proposé un menu éphémère, renouvelé toutes les semaines et une carte "changée au gré des saisons, détaille Geoffray Dugouchet. On voulait mettre le légume en avant et on ne voulait pas faire une cuisine où on retrouverait dix plats, dix entrées et dix desserts différents. On voulait mettre la gomme sur ce qu'on produisait. Ce n'est pas énorme, mais qualitativement, on est bien". Je choisis le menu de la semaine avec la formule entrée-plat-dessert pour 20 €. L'entrée est faite de deux poireaux cuits différemment et un crémeux de mais. L'équilibre du plat est trouvé par l'association de la douceur du crémeux, l'acidité du poireau cuit à l'anglaise et la touche caramélisée du second.

Poireaux en deux façons et crémeux de mais.

Après une salade riche et fraîche, il me restait juste assez d'appétit pour apprécier le fondant de la brioche cuisinée façon pain perdu. Les produits sont de qualité et accessibles. "Trop accessibles", pour Geoffray Dugouchet qui voit ses comptes se déséquilibrer. En conséquence, certains prix seront rehaussés "d'ici la fin du mois". Pas de panique pour les fines bouches, le menu du midi ne sera pas touché.

Pratique. Bonjour Bonsoir, 11 Quai de Juillet. Ouvert tous les jours de midi à 1 heure. Tél. 02 31 24 90 10.