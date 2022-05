Football. Le président de QRM croit au maintien : "La Ligue 2 vaut d'être vécue"

Michel Mallet, QRM est face à son destin. Quel est l'état d'esprit des joueurs et du staff avant ce moment décisif ?

Conquérant. On a la chance de joueur ces barrages. Il y a quelques années, il n'y en avait pas. Il fallait marquer 44 points cette année pour se maintenir. On a eu un coup de frein sur la deuxième partie de championnat et le dernier quart de saison. On a fait moins bien que nos concurrents Grenoble et Rodez. La Ligue 2 vaut d'être vécue. On y va avec beaucoup de détermination. C'est ambitieux de vouloir rester là-haut et on va le faire avec beaucoup de professionnalisme et de volonté.

Quelles seraient les conséquences d'une descente ?

On doit remettre le fer au feu à chaque intersaison. On conserverait le statut professionnel. Et si, et je dis bien si, on descend, on fera face et on le fera tranquillement. On perdrait 2,5 millions euros de droits télé en conservant les 700 000 euros pour notre première année de descente. Pour le moment, on n'y est pas, on va jouer sereinement. Et après, on préparera la saison suivante, que l'on espère en Ligue 2. On reste focus sur le maintien.

Villefranche joue les barrages pour la deuxième année consécutive, que faut-il craindre de cette équipe ?

Tout et rien. Nous, on a cravaché jusqu'au dernier moment pour obtenir directement cette place. On savait que le match de Dunkerque ne comptait plus, mais on s'est mis sur une bonne dynamique pour pouvoir aborder positivement ces barrages [victoire de QRM 3-1 face à Dunkerque en 38e et dernière journée de championnat]. Dans les gros matchs, on a souvent bien fait par rapport aux équipes de haut de tableau et il faudra bien faire par rapport à une équipe de haut de tableau de National. On a des garçons qui sont capables de relever le défi.

Le match retour de dimanche [29 mai] est à la maison, au stade Robert-Diochon, qu'attendez-vous des supporters ?

On attend un grand soutien. Les supporters ont toujours là dans les grands moments. Rappelons-nous la montée de 2017, le stade était plein. J'espère qu'on battra le record de public au stade à l'occasion de ce match décisif.

Pratique. Match retour des barrages, QRM - FCBV dimanche 29 mai à 16 heures au stade Robert-Diochon.