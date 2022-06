Orne. Un retour en force pour le Biches festival

C'est un événement incontournable à L'Aigle depuis plusieurs années ! Après une annulation en 2021, le Biches festival revient pour sa septième édition du vendredi 10 au dimanche 12 juin.

Le lieu change, mais l'ambiance reste la même. Les organisateurs ont quitté Cisai-Saint-Aubin pour s'installer à la ferme de Rai, "pour plus de chill". Situés à cinq minutes en voiture de la gare de L'Aigle, un parking et un camping gratuits attendent les festivaliers. Des navettes sont mises en place sur cet itinéraire pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. L'événement 100 % normand consacré aux musiques indépendantes propose une programmation alléchante : Nina, Carmeline, Dye Crap, Baccus Social Club, November Ultra, et une vingtaine d'autres artistes seront présents pour célébrer le retour du festival.

Pratiques. Tarifs : 30 € le billet du vendredi, 30 € le samedi et 15 € celui du dimanche. 68 € le pass trois jours. Billet camping à réserver à l'achat du billet festival. Plus d'infos sur biches-festival.fr