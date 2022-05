Législatives 2022 - Calvados. Qui sont les candidats de la troisième circonscription ?

La troisième circonscription du Calvados pourrait-elle basculer à l'extrême droite ? C'est "LA" grande question des élections législatives des 12 et 19 juin prochains sur le département.

Lors de l'élection présidentielle en avril dernier, 68 des 130 communes qui composent cette circonscription (pays d'Auge Sud et Falaise) ont décidé de placer Marine Le Pen en tête, notamment les trois villes fortes que sont Mézidon, Livarot et Saint-Pierre-en-Auge. En 2017, Sébastien Leclerc (Les Républicains) avait été élu député avec plus de 51 % devant Florence Lehericy du Mouvement démocrate. Ce serait une grande première que le Rassemblement national prenne les rênes.

Qui sont les candidats ?

• Didier Canu (NUPES), 61 ans, enseignant à la retraite. Membre de La France insoumise, il avait déjà été candidat lors des législatives de 2017 (8 % des voix).

• Jérémie Patrier-Leitus (Renaissance), 33 ans, délégué général en charge de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

• Édouard Fauvage (Reconquête !), 31 ans, officier de marine.

• Martine Vilmet (Rassemblement national), 61 ans, secrétaire. En 2021, elle s'était présentée aux élections départementales sur le canton de Trevières avec Philippe Chapron.

• Michel Langevin (Lutte ouvrière), 61 ans, enseignant, candidat depuis 2012 dans cette circonscription.