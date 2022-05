Orne. Une opération escargot contre deux projets de parcs éoliens

Faut-il y voir un lien avec la nomination de notre nouvelle Première ministre, qui devrait davantage que son prédécesseur s'occuper d'environnement ?

Une manifestation contre deux projets de parcs éoliens est annoncée samedi 21 mai au matin à la Ferté-Vidame (Eure-et-Loir), avant une opération escargot qui est programmée à partir de 10 h 30 avec plusieurs dizaines de voitures et de tracteurs sur la route nationale 12, entre Charencey (Orne) et Verneuil-sur-Avre (Eure), aller et retour.

Cette opération escargot est à l'initiative des associations LAVRE (Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien) et APDDE (Agissons pour le développement durable de notre environnement) "pour soutenir l'opposition des élus et des citoyens", expliquent ces dernières. Elles annoncent la présence de nombreux élus pour protester contre deux projets de parcs éoliens portés par Engie et par EDF à Moussonvilliers (quatre éoliennes de 150 mètres de haut) et à Charencey (trois éoliennes).

Le premier a déjà fait l'objet de deux enquêtes publiques ainsi que de nombreuses contestations, y compris devant la cour administrative de Nantes, et le deuxième est également contesté devant la cour bretonne.