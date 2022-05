La huitième circonscription de Seine-Maritime regroupe 109 030 habitants, dont 65 385 sont inscrits sur les listes électorales en 2022. Cette circonscription englobe deux communes historiquement de gauche, Harfleur et Gonfreville-L'Orcher, ainsi que Gainneville et une partie de la commune du Havre, notamment les quartiers sud. Au second tour, en 2017, près de 65 % des électeurs de cette circonscription s'étaient abstenus. Sur ce territoire, près de 25 % de la population vivait sous le seuil de pauvreté en 2019, soit dix points de plus que la moyenne en France métropolitaine, selon l'Insee.

Six candidats se sont déclarés pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains.

Les candidats titulaires

- Magali Cauchois (Lutte ouvrière), 52 ans, professeure d'histoire-géographie.

- Isabelle Ducoeurjoly (Reconquête !), 47 ans, agent territoriale.

- Wasil Echchenna (Ensemble !), 31 ans, professeur d'histoire-géographie. Conseiller municipal au Havre.

- Jean-Paul Lecoq (NUPES - Parti communiste français), 64 ans, électricien. Député sortant. Élu au second tour en 2017 avec 63 % des voix face à Béatrice Delamotte (La République en marche). Conseiller municipal d'opposition au Havre.

- Isabelle Le Coz (Rassemblement national), 50 ans, infirmière libérale.

- Joachim Legendre (Parti animaliste), 35 ans, hôte d'accueil. Fondateur de l'association Aide aux animaux en Normandie.

Les candidats ont jusqu'à vendredi 20 mai, 18 heures, pour se faire connaître auprès de la préfecture de Seine-Maritime.