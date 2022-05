Législatives 2022 - Seine-Maritime. Qui sont les candidats de la cinquième circonscription ?

La cinquième circonscription de Seine-Maritime se trouve au cœur du département, majoritairement en bord de Seine, et rassemble les cantons de Caudebec-en-Caux, de Duclair, de Lillebonne, de Notre-Dame-de-Bondeville et de Pavilly. L'âge de la population de la circonscription est cohérent avec la moyenne nationale. La moitié de la population a plus de 42 ans, contre 41 dans tout l'Hexagone, selon les chiffres de l'Insee qui se base sur les données de 2018. La population est aussi plutôt plus aisée qu'au niveau national. 10,4 % des habitants vivaient tout de même sous le seuil de pauvreté en 2019 (contre 14,5 % dans tout le pays). Cette année, 94 939 personnes sont inscrites sur les listes électorales. En 2017, c'est le socialiste Christophe Bouillon qui a été largement élu au second tour avec 69,15 % des voix, faisant de lui le seul député PS restant en Seine-Maritime, alors qu'aucun candidat de la majorité ne se présentait face à lui. Après sa démission en 2020, les habitants ont à nouveau choisi un socialiste, Gérard Leseul, pour le remplacer lors d'une législative partielle.

Pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains, sept candidats se sont déclarés dans cette circonscription.

Les candidats déclarés

• Gérard Leseul, Parti socialiste, investi par la Nupes. Député sortant, il est le seul candidat PS à avoir reçu l'investiture de l'union de la gauche en Seine-Maritime.

• Jean Delalandre, Ensemble. Le conseiller régional et maire de Duclair a été investi par la majorité présidentielle. En 2017, il était déjà candidat sur cette même circonscription, mais pour Les Républicains.

• Jean-Cyril Montier, Rassemblement national, paysagiste. Il a été candidat à différentes élections pour le RN, notamment à Port-Jérôme-sur-Seine pour les municipales ou lors de la dernière législative partielle sur la circonscription en 2020.

• Eddy Lefaux, Normandie Conquérante. Le conseiller municipal de Pavilly en charge de la culture et du patrimoine n'est pas directement attaché à un parti mais a été investi par l'union de la droite et du centre voulue par le président de la Région, Hervé Morin.

• Frédéric Mazier, Reconquête !, cadre hôtelier, a quitté le Rassemblement national pour rejoindre le mouvement créé par Éric Zemmour.

• Simon Sulkowski, Lutte ouvrière, représente à nouveau le parti d'extrême gauche, comme en 2017. Il avait obtenu 1,95 % des voix.

• Alain Guillotte, Parti animaliste, s'engage pour le parti de défense de la cause animale, qui n'était pas représenté dans cette circonscription en 2017.

