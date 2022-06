Tendance Live Granville. Kikesa, "rappeur hippie"

Le rappeur nancéien commence sa carrière solo en 2016 et publie chaque dimanche un nouveau titre et son contenu complet, comme un clip ou une interprétation sur scène.

Amoureux de la vie

Le "rappeur hippie", comme il se surnomme, est un amoureux de la vie et des gens. Il sort son deuxième album au printemps 2022, 16 titres autour de sa meilleure amie imaginaire et des featurings avec Soprano et un avec Bigflo et Oli. Il ajoute à sa création musicale un vrai travail graphique avec des clips particulièrement soignés.