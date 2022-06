Tendance Live Granville. Izïa, le cœur à fond

Auteure-compositrice-interprète, musicienne et actrice. Izïa a plus d'une corde à son arc. Après un premier album qui porte son prénom en 2009, qui remporte deux Victoires de la musique, elle a décroché un disque d'or avec So Much Trouble.

Mon coeur, premier extrait du nouvel album "La vitesse"

Comme ce n'est pas suffisant, elle regagne une Victoire de la musique grâce à La Vague. Citadelle sort en 2019, mais la tournée a été chamboulée à cause de la Covid-19. Izïa signe donc son grand retour avec Mon Cœur, premier extrait d'un nouvel album.

Côté cinéma, Izïa joue avec Omar Sy et Laurent Laffite sur Netflix dans Loin du périph. Elle a aussi fait un détour par le théâtre.