Seine-Maritime. Le château de Robert le Diable rouvre au public avec un Explor games

Chacun visualise les ruines de cet imposant château fort, le château de Robert le Diable, visible depuis l'autoroute A 13 à Moulineaux. À l'exception d'événements ponctuels, le château était fermé au public. Il va désormais rouvrir ses portes pour des visites guidées et, dès le vendredi 4 juin, un Explor games, développé spécialement pour les lieux. Muni d'une tablette, chacun sera invité en autonomie à résoudre des énigmes ludiques qui mèneront aux quatre coins du château, son parc, ses douves et sa cour intérieure. La tablette fait office de boussole et de support pour le récit. "Il y a des histoires qui courent autour du château, peut-être de fantômes… Il faudrait quand même aller mener l'enquête", raconte Gaëtan Perreau, médiateur à la Métropole, pour installer le scénario.

"On s'est rendu compte que les gens étaient très attachés au château, explique Laure Dufay, directrice de la Régie des équipements culturels à la Métropole, qui gère les lieux. L'idée était de pouvoir le rouvrir tous les jours et de le rendre au public."

La tour du château offre une vue imprenable sur la vallée de la Seine.

Les événements conservés

Les week-ends événementiels, très attendus au château, sont maintenus avec les Fantastiques les 18 et 19 juin, consacrés au médiéval fantastique, les Historiques les 6 et 7 août, consacrés à de la reconstitution et le nouveau rendez-vous des Horrifiques, les 29 et 30 octobre pour Halloween.

Au fond, la Bouille, visible depuis la tour du château.