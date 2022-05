Cinéma. Granville à l'affiche du festival de Cannes

Dom Juan se pavane à Cannes, dont la cérémonie d'ouverture avait lieu mardi 17 mai. Le film de Serge Bozon est présenté en compétition cette année. Virginie Efira et Tahar Rahim sont dans les rôles-titres de ce film qui met en avant la Normandie, et notamment la Manche.

Si les équipes ont tourné à Hambye ou Bricqueville-sur-Mer, Granville a été sous le feu des projecteurs. Une scène a notamment eu lieu dans le restaurant La Régate, sur le port de plaisance, en mai et juin 2021, au sortir du confinement. Christian Béquet est le patron du Ponton, juste en face, et il a tout vu. "Après le tournage, on avait acteurs et techniciens qui venaient prendre un petit verre", explique-t-il. "C'est un gros film, donc camions, une multitude de techniciens, du gros matériel…" Autre plateau de tournage, L'Archipel et le théâtre maritime. Pour Marie Hespel, chargée de communication, son lieu de travail a changé. "C'était assez rigolo de voir l'image même du théâtre modifiée à travers un nouveau logo, des affiches… Ils avaient installé les loges dans le couloir", assure-t-elle.

Certains habitants ont été figurants, d'autres se sont faufilés en coulisses pour faire des photos avec les acteurs. C'est le cas de Rose Varda, galeriste dans la Haute-Ville. "C'était très sympa, on a assisté à une scène avec mon fils qui a discuté et fait des petites photos avec Virginie Efira, très très sympa", se rappelle-t-elle.

Tous espèrent que ce coup de projecteur sur la ville fasse venir les touristes. Une soirée spéciale est prévue vendredi 27 mai, au cinéma Le Sélect, à Granville, en présence du réalisateur Serge Bozon.