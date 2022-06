Tendance Live Granville. Pascal Letoublon, l'artiste électro

Pascal Letoublon est un artiste de 24 ans, venant de Franche-Comté. Il a explosé sur la plateforme TikTok en 2020 grâce à Friendship. C'est le premier Français à être numéro 1 sur ce réseau social.

Artiste électro

Il cumule plus de 75 millions de vues sur YouTube. C'est en Asie, particulièrement en Chine, que sa renommé a débuté avant d'arriver en Europe. Artiste électro, il joue aussi de la guitare. S'il est classé comme producteur de deep house, ses influences sont bien plus larges et ses titres essaient de les croiser.