Caen. Julien Lecoeur, créateur de jeux de société made in Normandie 

Le regard rieur et le sourire aux lèvres, Julien Lecoeur présente fièrement New Dog City, son premier jeu de société, dévoilé jeudi 12 mai dernier. Ce Caennais d'origine est passionné de jeux de société depuis son plus jeune âge. "Quand j'avais 10-11 ans, je dessinais des prototypes sur des cahiers. Je récupérais les vignettes de Panini pour créer des jeux et on y passait des heures avec mes copains", se souvient l'entrepreneur. Une passion qui s'estompe avec le temps. Plus tard, Julien Lecoeur s'inscrit en licence de mathématiques puis entre à l'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), aujourd'hui connu sous le nom de l'École supérieure du professorat et de l'Éducation (ESPE).

"J'ai compris que

c'est ce que je voulais faire"

C'est à l'âge de 25 ans, après avoir enseigné quelques années dans le Calvados, que Julien Lecoeur décide de s'envoler vers de nouveaux horizons et part pour la Louisiane, aux États-Unis. Il y devient professeur au sein du Conseil pour le développement du français. "C'est là-bas que j'ai renoué avec les jeux de société. J'ai été accueilli par des amis belges qui organisaient des soirées jeux. J'ai compris que c'est ce que je voulais faire", confie le trentenaire. De retour en France, deux ans plus tard, il décide de se lancer. "Je faisais des extras dans des magasins de jouets, notamment au Pion Magique à Caen. C'était très formateur", poursuit-il. Et puis, à 30 ans, il reprend des études et suit une formation d'un an à Angers, dans le domaine du jeu et du jouet. "Après cette année, j'avais envie de créer mon propre projet. L'être humain est capable d'une très grande créativité", raconte Julien Lecoeur. Il quitte donc l'Éducation nationale et trouve un emploi au sein d'une association qui défend l'égalité des chances. "Parallèlement à mon travail, j'ai suivi une formation à la CCI de Caen Normandie. En novembre 2019, j'ai déposé ma marque Tigabloo", continue-t-il.

C'est trois ans auparavant, en 2016, qu'est néet l'idée du jeu New Dog City. "Je voulais créer un univers autour d'un personnage central. C'est de ce constat qu'est apparu mon tigre détective Tigabloo", dévoile le créateur de jeux de société. Pour l'imaginer, Julien Lecoeur s'inspire de ses héros d'enfance, tels que Tintin ou encore Astérix. "Je voulais lui donner ce côté aventurier. Tigabloo, c'est un tigre à la mèche bleue qui part à la recherche de ses origines. Chaque jeu est un jalon qui lui permet de découvrir d'où il vient", poursuit le Caennais. Son premier jeu de société est d'ores et déjà disponible en prévente, sur le site Leetchi. Les prochains devraient voir le jour courant 2023.