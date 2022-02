Le vieux platane de Sotteville bientôt abattu

Le spécimen condamné est en réalité infecté par des champignons lignivores, qui ont fragilisé ses racines. La municipalité va le remplacer par un arbre de la même espèce, jeune et robuste "platanus acerifolia" élevé dans la plus grande pépinière d'Europe à Vicq et déjà âgé de 40 ans. Son poids, tout de même : entre 10 et 14 tonnes, pour une hauteur d’environ 20 mètres.

Le calendrier du démontage du platane :

- Lundi 17 octobre : préparation du démontage le matin, suppression des branches l’après-midi.

- Mardi 18 et mercredi 19 octobre : abattage par tronçons

- Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 octobre : enlèvement de la souche, terrassement général et apport d’un mélange terreux.

Plantation du nouveau platane : vendredi 28 octobre au matin. Pendant toute la durée de l’intervention, des agents municipaux seront présents pour vous informer et vous donner un morceau de l’ancien platane.