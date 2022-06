Législatives 2022 - Manche. Qui sont les candidats de la quatrième circonscription ?

À partir de ce lundi 16 mai, les prétendants aux élections législatives peuvent déposer leur candidature en préfecture, et ce, jusqu'à vendredi. Découvrez qui se présente dans la quatrième circonscription de la Manche, une zone qui s'étend de La Hague au Val-de-Saire et qui couvre 89 253 électeurs d'après l'Insee (au 11 avril).

• Sonia Krimi (Majorité présidentielle), 39 ans, députée sortante (élue à près de 61 % des voix au 2nd tour en 2017), conseillère en industrie

• Eric Fouace (Rassemblement national), 70 ans, ancien cadre territorial dans l'administration parisienne

• Anna Pic (Nupes), 43 ans, 1re secrétaire du PS dans la Manche, conseillère régionale et maire adjointe à la ville de Cherbourg-en-Cotentin, détachée de l'éducation nationale

• Yann da Cruz-Legeleux (Reconquête !), 35 ans, technicien chez Orano, et conseiller municipal à La Hague

• Camille Margueritte (Union de la droite et du centre), 40 ans, conseillère municipale à Cherbourg-en-Cotentin et communautaire, chef d'entreprise

• Abdelkader Benramdane (Lutte ouvrière), 59 ans, ouvrier chez Thales en région parisienne, candidat aux dernières législatives de 2017 (il avait obtenu 0,73 % des voix au 1er tour)

• Laure Jean (Parti animaliste), 28 ans, sans emploi.

• Nicolas Calluaud (UNI non investi), 32 ans, conseiller en communication, secrétaire national de l'UDI chargé de la Jeunesse et de la Citoyenneté mais non soutenu par son parti pour ce scrutin.

• Marine Dauge (divers droite), 37 ans, agricultrice.