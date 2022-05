Calvados. Des opérations de contrôle pour lutter contre les rodéos urbains

Samedi 14 et dimanche 15 mai, la police du Calvados a réalisé trois opérations de contrôle dans le cadre de la lutte contre les rodéos urbains dans la commune d'Hérouville-Saint-Clair. Les forces de l'ordre se sont notamment rendues dans les quartiers du Val, de la Grande Delle et de la presqu'Île. Le bilan de l'opération fait état de 85 véhicules contrôlés dont 5 motos. Plusieurs infractions ont été relevées : plaque d'immatriculation illisible, pneu lisse, non-présentation du permis de conduire et non transfert de la carte grise. Les forces de l'ordre ont également confisqué deux moto-cross, "sanctionnant le fait de provoquer un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme".

🚨 Que ce soit en zone urbaine ou rurale, les forces de l'ordre intensifient les opérations de lutte contre les #RodeosUrbains dans le #Calvados.

🤜 Ce weekend, 2 engins ayant servi à cette pratique illégale et dangereuse ont été saisis par les policiers. https://t.co/k1DOrCEco7 — Préfet du Calvados 🇫🇷 🇪🇺 (@Prefet14) May 16, 2022