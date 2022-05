Montabot. Incendie : un bâtiment agricole de 80 m2 détruit en pleine nuit

Un feu important s'est déclenché en pleine nuit dans un bâtiment agricole de 80 m2 à Montabot, près de Villedieu-les-Poêles ce dimanche 15 mai. Il était environ 2 h 30 du matin lorsque les soldats du feu ont eu l'alerte. A leur arrivée, le bâtiment était totalement embrasé. Selon les pompiers de la Manche, il contenait "divers matériels et une bouteille de gaz". D'importants moyens de secours ont été mobilisés : une quinzaine de pompiers venant des casernes de Villedieu, Percy, Tessy et Saint-Sever dans le Calvados ainsi que trois fourgons à incendie et un camion-citerne.

L'intervention a duré trois heures pour limiter le risque de propagation et une éventuelle explosion liée à la bouteille de gaz. Aucun blessé n'est à déplorer.