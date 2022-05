Rouen. Pierres en lumières : à la découverte du petit patrimoine

L'opération, qui vise à promouvoir le patrimoine seino-marin sous ses différentes facettes, permet de découvrir les monuments sous un jour nouveau à la nuit tombée. Les mises en lumières sont complétées par un riche programme d'animations dont nous parle Patrick Teissère, vice-président à la culture au Département de Seine-Maritime.

Un événement suivi

Initié avec le concours de la Fondation du patrimoine en 2008 dans l'Orne, l'événement s'étend aujourd'hui sur les 5 départements de la région Normandie. "Depuis que nous avons mis en place ce festival en 2016 en Seine-Maritime, la manifestation n'a pas cessé de s'étoffer, explique M. Teissère, et, cette année, nous réunissons pas moins de 58 participants sur l'ensemble du territoire seino-marin". Le concept est simple : il s'agit d'une mise en lumière de bâtiments chargés d'histoire, la nuit du 21 mai 2022. "Des associations de sauvegarde du patrimoine, des propriétaires de sites remarquables mais aussi des petites communes nous contactent pour participer à l'événement. Ceux-ci doivent nous proposer un programme d'animation en complément et toutes les disciplines artistiques sont convoquées". Cette manifestation promeut ainsi également la créativité locale et s'adresse vraiment à tous les publics, d'autant plus qu'elle est entièrement gratuite. "A Normanville, on entendra les sonneurs de trompe de chasse à l'église Saint-Ouen mais on pourra aussi profiter d'une mise en scène théâtralisée des contes de Maupassant au colombier d'Heuqueville : de quoi satisfaire vraiment tous les curieux !"

Renforcer l'attractivité du patrimoine

"La visite nocturne permet de valoriser des éléments du patrimoine qui font partie de notre environnement quotidien et que nous avons tendance à négliger. La mise en lumières permet de changer notre point de vue sur ces monuments." Si tous les monuments gérés par le Département font partie de l'événement - comme le parc de Clères, l'abbaye de Jumièges ou encore le château Martainville - les monuments mis en lumières, ne sont pas forcément pour autant des monuments classés. Le programme permet surtout de découvrir la richesse et la diversité de notre patrimoine construit : pigeonniers, clos-masures, manoirs, patrimoine industriel et religieux sont mis à l'honneur. "Dans l'agglomération rouennaise, par exemple, nous mettons l'accent sur le patrimoine industriel avec l'ouverture des entrepôts ferroviaires du Pacific Vapeur Club ou du musée industriel Expotec, au Havre. C'est une association de sauvegarde qui valorise le vieux cinéma Normandy avec un son et lumière mais, dans un autre registre, c'est un voyage musical baroque qui vous est proposé à la prison médiévale de Caudebec-en-Caux. Cet événement prône la diversité et, par le biais de ces différentes animations, nous invite à redécouvrir le patrimoine qui nous entoure et à attiser notre curiosité."

Pratique. Samedi 21 mai, dans toute la Seine-Maritime, gratuit. Programme sur seinemaritime.fr.