Place du commerce. Du changement dans les boutiques caennaises

Nouvelles ouvertures, deuxième boutique… La rédaction de Tendance Ouest vous dit tout sur ces nouvelles enseignes caennaises.

Coiffeur, mode et plats à emporter

"Lorsque nos clientes font le choix de passer à la coloration végétale, nous leur proposons un diagnostic afin de cibler au mieux leurs attentes", précise Florence Bény, la gérante du nouveau salon de coiffure BioCoiff', installé avenue du 6-Juin depuis début avril.

Pour l'enseigne Oh My Chef, il s'agit d'une deuxième ouverture après la boutique située place Gardin. L'enseigne a ouvert rue de Geôle le 9 mai et ses horaires d'ouverture sont plus larges. "Nous proposons un large choix de plats cuisinés maison, dans des bocaux en verre, et également quelques plats végétariens", souligne Camille Sanfaute, la responsable de la boutique.

Quant à l'enseigne Timberland, c'est une toute nouvelle ouverture dans la galerie marchande des Rives de l'Orne. "La marque prône l'écoresponsabilité", indique Victor Delarue.