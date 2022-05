Saint-Lô. Nuit européenne des musées :  13 musées ouvrent leurs portes

La 18e édition de la Nuit européenne des musées, ce samedi 14 mai, est l'occasion de vivre quelques expériences insolites !

"A la faveur de la nuit, les musées paraissent plus intimes, la lumière est changeante, les œuvres semblent plus paisibles ou inquiétantes", indique la Direction Régionale des Arts et de la Culture.

Parfaite occasion pour découvrir la nouvelle exposition du musée Dior de Granville intitulée Chapeau Dior, avec 400 pièces de haute couture. De 20 heures à minuit, attention, places limitées, sur réservation.

A l'Airborne Museum de Sainte-Mère-Eglise, du théâtre à partir de lettres de soldats, à 19 h 30 et 21 h.

A Villedieu-les-Poêles, une visite guidée en groupe dans les musées de la ville en passant par le chantier de la nouvelle maison du patrimoine sourdin, visites à 20 h 30 et 22 h 30.

Au musée d'art et d'histoire de Saint-Lô, visites guidées sur le thème de la nature avec l'exposition temporaire de Nils Udo.

A Gréville-Hague, dans la maison natale de Jean-François Millet, spectacle à 20 heures et 21 heures : les récits légendaires du crépuscule. Dans un parcours mêlant œuvres originales et objets ethnographiques, découvrez la vie du peintre.

Au Musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel, au Scriptorial d'Avranches, exposition : Dragons, monstres et chimères, ou quand l'artiste de street art, Codex Urbanus réinvestit l'imaginaire médiéval, plus l'Epopée du Mont-Saint-Michel, une saga audio romanesque mise en lumière : de 18 heures à minuit.

Le musée du Débarquement d'Utah Beach propose la troisième édition de Le musée prend vie. Plongez dans les années 40, au travers de scènes immersives et revivez l'histoire du Jour-J à Utah Beach. Des guides en tenue d'époque accueilleront les visiteurs de 20 h à 23 h.