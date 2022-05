Caen. Beau temps : smoothies et glaces ont la cote dans le centre-ville

Mango Tango, Bridget, Kiwi Straw… La liste de smoothies est longue au Fruity Café de la rue Saint-Pierre à Caen. Avec les beaux jours et des températures dignes d'un mois de juillet dans le Calvados, les vendeurs de boissons fraîches et de glaces retrouvent le sourire.

Au fruity Café, la saison des smoothies est lancée !

Jusqu'à 200 personnes par jour

Anna Letertre sert environ cinquante clients par jour. "Du fruit, du frais, c'est ce que les gens cherchent ! On a un pic au moment du goûter, entre 16 h 30 et 18 heures", dit-elle en pointant du doigt son best-seller : le smoothie Rose, à base de framboise, citron vert, ananas et orange. Juste en face, chez le glacier Moustache, Joëlle s'est offert une petite pause gourmande. "Je vais prendre une boule sorbet citron vert ! C'est rafraîchissant", sourit la retraitée venue passer la journée à Caen. Après un déjeuner en terrasse, Baptiste et Alexandra finissent le repas en beauté. "Une glace deux boules, c'est raisonnable. On va aller se poser devant le château, sur l'herbe ou au port." Chez Moustache, la saison repart de plus belle. Entre 100 et 200 personnes viennent déguster une glace chaque jour.

La Bretonne, au caramel beurre salé, reste l'une des glaces préférées de la clientèle. Comme quoi, Normands et Bretons, peuvent bien s'entendre.