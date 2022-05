Calvados. La nouvelle Maison de Justice et du Droit s'implante à Mondeville

Mercredi 11 mai, la maire de Mondeville Hélène Burgat, la procureure de la République Amélie Cladière et le président du tribunal judiciaire de Caen Nicolas Houx se sont réunis à Mondeville pour inaugurer la nouvelle Maison de Justice et du Droit (MJD). D'abord implanté à Hérouville-Saint-Clair depuis les années 2000, l'établissement a été fermé au public pour des raisons de sécurité.

Davantage de proximité avec la justice

La Maison de Justice et du Droit a pour vocation de rapprocher les citoyens de la justice. Elle remplit d'abord une mission d'information et de consultation juridique et met gratuitement à disposition des huissiers ou avocats pour conseiller et orienter les citoyens. Ce lieu permet aussi de proposer des alternatives aux procès et aux poursuites pénales. Plus que cela, Nicolas Houx veut mettre en place une "justice restaurative". "Dans la justice restaurative, vous pouvez avoir une victime et un auteur qui vont échanger ensemble. On s'aperçoit qu'en les accompagnant, on peut reconstruire une relation à l'autre qui est positive", explique-t-il.