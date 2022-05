Manche. Balade, lecture et pêche : profitez du beau temps !

Il fait beau ces derniers jours dans la Manche et pour la suite de la semaine, les prévisions sont plutôt bonnes. Que font les Manchois quand il fait beau ? À Sainte-Mère-Église et Saint Lô, les habitants savent en profiter en lisant, en pêchant ou en se promenant en bord de Vire. Christian Housset, gérant du Bistrot 44 à Sainte-Mère-Eglise, propose "un petit tour de vélo avec la famille. On a une côte qui est vraiment belle, côte est et côte ouest. Et puis entre deux, il faut penser à travailler quand même". Plus facile à dire qu'à faire pour le gérant qui profite d'un repas en terrasse. "C'est vrai que ce sont les premières terrasses donc c'est bien agréable. On n'a plus de vent, il fait beau, il fait chaud, c'est tranquille."

