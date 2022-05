Législatives 2022. Corinne Féret, sénatrice du Calvados, quitte le Parti socialiste

"En ce 10 mai, jour d'élection de François Mitterrand, j'annonce ma décision de démissionner du Parti socialiste, après plus de 40 ans de militantisme." La sénatrice du Calvados Corinne Féret, membre du Parti socialiste depuis plus de 40 ans, a pris la décision de quitter le parti à la suite des accords entre plusieurs partis de la gauche, dans le cadre des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. "Le 3 mai, le Conseil national a validé un accord avec la France insoumise pour la création de cette nouvelle union populaire. C'est un accord qui ne m'est pas acceptable tant il s'éloigne des valeurs que je porte sur la laïcité, l'Europe, la démocratie et sur le pacte républicain."

Corinne Féret remet en cause l'accord et le nombre de circonscriptions allouées au PS. "Je n'accepte pas que demain, seules 70 circonscriptions sur 577 soient réservées à un candidat socialiste." Femme de gauche, elle a pour ambition de continuer à défendre ses valeurs. "Si je quitte le PS, c'est pour refonder autre chose, à gauche. Je me sens proche des analyses de Stéphane Le Foll, François Hollande ou Bernard Cazeneuve."

Quant à son avenir au sein du Sénat, elle affirme sa volonté de rester dans le groupe socialiste, écologiste et républicain, composé en partie de membres du PS en arborant l'étiquette divers gauche.