Alençon. Venez reprendre des couleurs sur la Col'Orne !

Après la Covid, la Col'Orne revient le samedi 21 mai, dans les rues d'Alençon. La célèbre course colorée est organisée par les étudiants pédicures-podologues pour financer le voyage, en octobre prochain, de ceux de troisième année qui iront sur l'île de la Réunion soigner les pieds des coureurs qui disputent la Diagonale des fous.

"Bouger dans la bonne humeur"

La boucle, qui mesure 2,5 km, sera à parcourir une fois par les marcheurs, deux fois par les coureurs, séquencée par plusieurs portiques où de la poudre colorée sera lancée sur les participants. Le parcours est adapté aux personnes en situation de handicap. "Il s'agit de passer du bon temps, de s'amuser", explique Pierre Maubert-Heuzé, étudiant membre de l'association organisatrice des Pieds Ornais. "Les trois promos de podologues collaborent à cette organisation", précise sa collègue Méline Pelé.

Un village avec des animations par les écoles de professionnels de santé Ifres et Ifsi sera implanté dans le parc des promenades. "Cette course, c'est pour inviter chacun à se bouger dans la bonne humeur", précisent les deux étudiants, avec un échauffement en musique, des étirements après la course. Mais aussi une buvette où se remettre de ses efforts…